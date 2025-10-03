България ще се изправи срещу всичките им звезди: Турция обяви състава за предстоящите мачове

Националният отбор на България посреща този на Турция в третия си мач от квалификационната група „Е“ за Мондиал 2026. „Лъвовете“ са на последното място в групата след две загуби – от Испания и Грузия с по 0:3. Така с 0 точки общ резултат 0:6 сме на дъното в квалификациите. От своя страна южната ни съседка записа победа с срещу Грузия и загуба с 0:6 от Испания и заема третото място с 3 точки.

Мачът ще е в събота, ясен е и съставът на България

Мачът ще се проведе на 11 октомври, събота, от 21:45 ч. на стадион „Васил Левски“ в София. След като Александър Димитров обяви кои са футболистите, които ще представляват България, станаха ясни и турските състезатели. Селекционерът на Турция Винченцо Монтела е оставил извън групата нападателя на Галатасарай Баръш Йълмаз, но всички други звезди са на негово разположение.

В състава на Турция са футболисти на Реал Мадрид, Ювентус, Интер, Рома и Манчестър Юнайтед

Това включва Арда Гюлер, който е в добра форма за Реал Мадрид от началото на сезона, Кенан Йълдъз, който е един от основните играчи на Ювентус последните години, един от лидерите на Интер Хакан Чалханоглу, защитникът на Рома Мехмет Зеки Челик и титулярният вратар на Манчестър Юнайтед след напускането на Андре Онана – Алтай Байъндър. Турците вече са пристигнали в София, а от 19:00 ч. селекционерът и някои от играчите ще дадат пресконференция.

