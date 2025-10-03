Войната в Украйна:

България ще се изправи срещу всичките им звезди: Турция обяви състава за предстоящите мачове

03 октомври 2025, 18:46 часа 234 прочитания 0 коментара
България ще се изправи срещу всичките им звезди: Турция обяви състава за предстоящите мачове

Националният отбор на България посреща този на Турция в третия си мач от квалификационната група „Е“ за Мондиал 2026. „Лъвовете“ са на последното място в групата след две загуби – от Испания и Грузия с по 0:3. Така с 0 точки общ резултат 0:6 сме на дъното в квалификациите. От своя страна южната ни съседка записа победа с срещу Грузия и загуба с 0:6 от Испания и заема третото място с 3 точки.

Мачът ще е в събота, ясен е и съставът на България

Мачът ще се проведе на 11 октомври, събота, от 21:45 ч. на стадион „Васил Левски“ в София. След като Александър Димитров обяви кои са футболистите, които ще представляват България, станаха ясни и турските състезатели. Селекционерът на Турция Винченцо Монтела е оставил извън групата нападателя на Галатасарай Баръш Йълмаз, но всички други звезди са на негово разположение.

Още: Ясен е съставът на Испания за мача с България, петима отпадат заради контузии

Александър Димитров

В състава на Турция са футболисти на Реал Мадрид, Ювентус, Интер, Рома и Манчестър Юнайтед

Това включва Арда Гюлер, който е в добра форма за Реал Мадрид от началото на сезона, Кенан Йълдъз, който е един от основните играчи на Ювентус последните години, един от лидерите на Интер Хакан Чалханоглу, защитникът на Рома Мехмет Зеки Челик и титулярният вратар на Манчестър Юнайтед след напускането на Андре Онана – Алтай Байъндър. Турците вече са пристигнали в София, а от 19:00 ч. селекционерът и някои от играчите ще дадат пресконференция.

Още: Цветомир Найденов се заяде с ЦСКА и удари "армейците" по болна тема

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров Турция отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес