ЦСКА – Брине: Кога и къде да гледаме първата контрола на „армейците“ на лагера в Австрия?

Носителят на Купата на България ЦСКА ще изиграе днес първата си контрола по време на подготвителния лагер в Австрия. Съперник на „армейците“ е елитният словенски Брине Гросупле. Момчетата на Христо Янев ще изиграят общо три проверки на австрийска земя. След двубоя с Брине предстоят мачове с украинския Полесие Житомир и полския Одра Ополе. „Червените“ се прибират в България на 30 юни, а последната контрола преди старта на сезона е предвидена за 3 юли, като съперник ще е Марек Дупница.

ЦСКА – Брине: Начален час и ТВ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев взе група от 26 футболисти за подготовката в Австрия. Сред тях са завърналите се след периоди под наем Сейни Санянг, Кевин Додай, Георги Чорбаджийски и Матиас Фаетон, както и младите надежди Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов.

Онзи ден ЦСКА представи първото си ново попълнение това лято – Жоел Цварц. Бившият нападател на Локомотив Пловдив вече е в Австрия, но се очаква да пропусне контролата срещу Брине Гросупле.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Брине?

Приятелската среща между ЦСКА и Брине Гросупле ще се проведе днес следобед. Началният час на двубоя е 18:00 българско време. Срещата ще се състои на стадион „Арена Нонтал“ в Залцбург.

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Брине?

Мачът между ЦСКА и Брине Гросупле няма да бъде предаван в българския телевизионен ефир. Все пак срещата ще бъде излъчена в платформата SPORTBG. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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