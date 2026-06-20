Кой има имен ден днес, 20 юни 2026 г. Честито!

На 20 юни 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Наум, Бисера и Бисер. На този ден православната църква чества паметта на Св. Наум Охридски, свещеномъченик Методий, епископ на Патара и Св. Калист. Свети Наум Охридски е един от учениците на светите Кирил и Методий. Когато свети Климент заминава за югозападната част на страната, свети Наум остава в тогавашната столица Плиска. Впоследствие свети Наум става наследник на свети Климент в манастира на брега на Охридското езеро, където се труди десет години. Свети Наум починал на 23 декември 910 г. Мощите му са известни с чудотворните си изцеления, особено на психично болни.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди здрав, усмихнат и щастлив! Нека животът ти бъде изпълнен с взаимност и разбирателство. Да си доволен от себе си и да има мир и хармония в семейството ти!

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Нека този ден донесе вълшебство в живота ти, дните ти да са изпълнени със сбъднати мечти, успешни планове и моменти на късмет и щастие!

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

Имени дни през юни 2026 г.

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