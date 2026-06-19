Босът на ЦСКА 1948 каза на друг "майстор" как да обира "балъците" в Първа лига

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, коментира трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА. Късно в четвъртък вечерта "армейците" обявиха първото си ново попълнение за лятото. Те се подсилиха в предни позиции с нападателя на Локомотив Пловдив, който бе следен и от вечния съперник Левски. Впоследствие стана ясно, че от Борисовата градина са извадили 500 хиляди евро, за да си осигурят услугите на нидерландеца. Тази цена е твърде ниска според Найденов, който посъветва собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски да повиши ценоразписа на футболистите си.

Найденов поздрави Христо Крушарски за трансфера на Цварц

Бизнесменът първо поздрави своя колега от "Лаута" за сделката, след което предложи професионалния си съвет: "Христо Крушарски е голям футболен майстор, за пореден път се убеждавам. Да вземеш 500 000 евро за футболист, който към началото на февруари тази година е бил 7,8 месеца без отбор, ритал е пред блока и е разглеждал обяви за евентуален курс при холандската доктор Емилова… Евала, Майсторе! Вдигай откупните клаузи на 1 кило ойро и обирай балъците нередовно."

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Трансферът на Цварц предизвика сериозно напрежение между него и бившия му клуб. Ден след обявяването на сделката "смърфовете" излязоха с официална позиция, в която разкриха повече подробности. От изявлението стана ясно, че ЦСКА е активирал откупната клауза в договора на нападателя и "черно-белите" са нямали какво да направят. Ръководството на пловдивчани също така разкри, една от причините за напускането на нидерландеца са насочените към него заплахи и обиди от страна на феновете.

Малко след това колегите от "24 часа" разкриха, че Цварц е останал силно разочарован от постъпката на "смърфовете". Играчът е останал недоволен от написаното на официалния сайт на клуба.