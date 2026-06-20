Мароко надхитри Шотландия: Освирквания срещу голяма звезда и рекорд на Мондиал 2026, задържал се само няколко часа

Исмаел Сайбари отбеляза най-бързия гол на Световното първенство през 2026 г. – само 71 секунди след началото на мача, в който Мароко победи Шотландия с 1:0 и се приближи към класиране за фазата на елиминациите. Само че рекордът за най-светкавично попадение на настоящия Мондиал се задържа само няколко часа, защото парагваецът Матиас Галарза вкара топката във вратата на Турция сутринта на 20 юни българско време след само 64 секунди игра.

Мароканците събраха 4 точки в 2 мача след ремито 1:1 срещу Бразилия, но са втори в групата след тима на Карло Анчелоти, който надви Хаити с 3:0 във втория си двубой и води с голова разлика. Шотландците остават трети с 3 точки, след като също надвиха Хаити - с 1:0, и продължават да таят надежди за класиране напред, било то с измъкване на точка или три от Бразилия в последната среща, било като един от най-добрите трети тимове на Мондиала. Хаити пък стана първият отбор, който отпада от първенството.

Още: "Жога бонито": Бразилия намери героя си, затанцува с първа победа на Световното и поведе в групата

Героят Исмаел Сайбари

Иначе Сайбари отбеляза гол и в дебютния мач на Мароко на Световното в САЩ, Канада и Мексико, завършил с равенство срещу Бразилия миналия уикенд. Сега прецизният му завършек малко повече от минута след началото на мача реши изцяло оспорваната и физически напрегната среща на „Бостън Стейдиъм“ в Масачузетс пред 64 146 зрители.

25-годишният футболист, роден в Испания и израснал в Белгия, вече е спряган за трансфер от нидерландския шампион ПСВ Айндховен към германския колос Байерн Мюнхен.

Качеството на удара му, с който преодоля вратаря Ангъс Гън, показа защо той привлича такъв интерес, а фактът, че на Шотландия липсваше същото качество в наказателното поле на противника, е показателен - това помага да се обясни защо Мароко заема пето място в световната ранглиста, а Шотландия - 40-то.

Мароко сега със сигурност ще се опита да надмине историческото си представяне на Световно - стигането до полуфиналите в Катар през 2022 г.

За Шотландия и армията ѝ от фенове, които превзеха Бостън по време на това Световно първенство, обаче вечерта даде повод за размисъл, тъй като отборът им така и не успя да затрудни сериозно вратаря на Мароко Ясин Буну.

Трудната победа с 1:0 над Хаити в първия им мач на същия стадион миналия уикенд, която беше първата им победа на Световно първенство от 1990 г. насам, им даде основа, върху която да надграждат, и причина да вярват, че за първи път могат да преминат груповата фаза.

Още: Краят на един мит: Бразилия ли стана твърде слаба, или Мароко вече е световна сила

Как се разви мачът?

Снимка: Getty Images

Мароканският треньор Мохамед Уаби заложи на същия стартов състав като в сблъсъка с Бразилия, но колегата му Стив Кларк направи три промени.

Кларк се опита да подсили отбраната си, което означаваше, че нападателят Лоурънс Шанкланд отпадна от състава, а защитникът Кийрън Тиърни влезе в отбора, за да се формира петица отзад. Но това не помогна много, тъй като Мароко поведе в резултата практически още от началния съдийски сигнал.

Асистенцията дойде от Брахим Диас от Реал Мадрид. Мароканецът стигна до топката при дълъг пас, овладя и я изпрати с мощен удар високо в мрежата.

Мароко, които победиха Шотландия с 3:0 при срещата между двата отбора на Световното първенство през 1998 г., заплашваше да прегази съперника си при всяко свое нападение, но пропускаше много положения, като Билал Ел Ханус пропиля добра възможност в 36-ата минута.

Шотландия беше толкова тромава в атака, колкото не е била отдавна, и едва в добавеното време на първото полувреме успя да създаде нещо опасно. Центриране отляво на капитана Анди Робъртсън стигна до голмайстора от първия мач Джон МакГин, но халфът на Астън Вила не успя да се възползва, и първото полувреме приключи, без Буну да се наложи да прави спасяване.

Мароко уцели гредата пет минути след началото на второто полувреме, когато Сайбари се възползва от пас на Ел Ханус, а неговият удар беше отклонен към гредата от Джак Хендри.

Малко по-късно Гън направи отлично спасяване, за да отрази удар с глава на Ел Ханус след корнер, изпълнен от Ашраф Хакими.

Райън Кристи стреля над вратата в 64-тата минута след пас от Скот МакТоминей, който в края на мача уцели страничната мрежа, но голът за Шотландия така и не дойде.

В сряда Мароко ще се изправи срещу Хаити в Атланта, а Шотландия – срещу Бразилия в Маями.

Капитанът на Мароко Ашраф Хакими беше освиркван

Снимка: Getty Images

Капитанът на мароканците Ашраф Хакими беше включен в стартовия състав часове след като беше потвърдено, че трябва да се яви на съдебен процес във Франция по обвинение в изнасилване.

Силни освирквания се разнесоха от шотландските фенове, когато беше прочетено името на Хакими, както и всеки път, когато той докосваше топката по време на мача.

Защитникът на Пари Сен Жермен (ПСЖ) заяви по-рано през деня, че ще бъде съден по обвинение в изнасилване, и приветства възможността да изложи своята гледна точка. Хакими беше обжалвал препращането на делото му към наказателен съд. Френските медии съобщиха по-рано, че апелативният съд във Версай е отхвърлил жалбата, което проправя пътя за съдебния му процес в наказателен съд в бъдеще.