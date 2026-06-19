Божков отговори на "Левски": Когато давах милиони, нямаше проблем

Васил Божков реагира остро на позицията на "Левски" по повод претенцията за над 5 млн. евро към клуба, като постави под въпрос моралната страна на спора. Бившият собственик на "сините" коментира случая в социалните мрежи, след като от "Левски" съобщиха, че са получили уведомление за вземане, прехвърлено от "Нове холдинг" на адвоката му Стоян Баумайер по силата на договор за цесия.

Реакция

Според Божков реакцията на клуба е неразбираема на фона на отношенията между него и "Левски" през последните години. Още: Нарочен за оръжие на Васил Божков срещу Бойко Борисов осъди БНБ

"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше проблем. Когато шест години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също", заяви Божков.

Той посочи, че според него напрежението е възникнало едва след като американски адвокати са поискали въпросното вземане.

"Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е моралът в това?", попита бизнесменът. Още: Антикорупционната комисия катастрофира в дело срещу Васил Божков

По-рано през деня от "Левски" обявиха, че са получили покана в 14-дневен срок да изплатят сумата от малко над 5 млн. евро по сметка на адвокат Стоян Баумайер. От клуба поставиха въпроса дали чрез прехвърлянето на вземането не се прави опит за заобикаляне на санкциите, наложени на Божков по американския закон "Магнитски".