"Жога бонито": Бразилия намери героя си, затанцува с първа победа на Световното и поведе в групата

Бразилия лесно се справи с Хаити във втория си мач на Световното първенство по футбол, като два гола на Матеус Куня и още един на Винисиус Жуниор донесоха победа на петкратните шампиони с 3:0 на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия. С тази победа отборът на Карло Анчелоти заема първото място в група "С" с 4 точки от два мача, след като в първия си двубой завърши 1:1 с Мароко. По-рано в събота мароканците надвиха Шотландия с 1:0, като също събират 4 точки, но изостават по голова разлика.

Шотландците пък са с 3 пункта след триумф над Хаити с 1:0 на старта и дори на този етап имат сериозни шансове за излизане на 1/16-финал като един от най-добрите трети отбори на Мондиала. И все пак може да има изненада в последния кръг и всичко в групата да се преобърне наопаки, когато Шотландия излиза срещу Бразилия, а Мароко ще се изправи пред сравнително най-лесния си тест до момента - Хаити.

Втората загуба за Хаити означава, че отборът е първият, който отпада от Световното първенство, при положение че остава още един мач до края на груповата фаза.

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Беше ли Бразилия тази, която познаваме?

Снимка: Винисиус Жуниор, Getty Images

Бразилия се представи значително по-добре в сравнение с мача срещу Мароко, но Анчелоти и отборът ще бъдат загрижени за контузията на Рафиня през първото полувреме. Нападателят на Барселона беше сменен след 40 минути игра поради контузия, която изглеждаше като разтягане на задната част на бедрото.

Бразилците приличаха много повече на себе си, отколкото в първия двубой. Освен това приличаха значително повече на отбора, който Анчелоти сякаш беше изграждал в подготовката за това първенство.

Срещу Мароко той заложи на класическия номер 9 – бившия таран на Лудогорец и настояща сензация в Брентфорд Игор Тиаго. В играта на Бразилия тогава сякаш липсваше динамика и структура. Най-добрият им играч, Винисиус, беше изолиран на фланга.

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Във Филаделфия Анчелоти се върна към Матеус Куня, направил силен сезон с Манчестър Юнайтед. Това даде резултат - движенията му позволиха на Винисиус да е още по-свободен, откривайки малки свободни пространства. Куня комбинираше с полузащитата, което позволяваше на отбора да напредва по терена по-лесно, и се включи дори в защитната част на играта.

Бразилия впечатли и с комбинации - Лукас Пакета, Куня и Винисиус бяха на една вълна и си разменяха пасове, сменяха и позициите си.

Как се разви мачът?

Рафиня вкара гол в 12-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Десет минути по-късно той получи извеждащ пас зад гърба на отбраната на Хаити, изскочи сам срещу Джони Пласид и го прехвърли, но изпрати топката встрани.

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Бразилия поведе в резултата в 23-тата минута. Винисиус отправи опасен удар, който бе отразен от вратаря, но след намеса на бранител на Хаити топката рикошира в Куня за 1:0.

Two goals as a false 9 is just insane pic.twitter.com/cTa7d3iD4p https://t.co/G7OeVaOa38 — Kobi (@UTDKobi) June 20, 2026

13 минути след това Хаити допусна грешка при изнасяне на топката. Винисиус получи голямо пространство пред себе си, след което напредна и подаде към Матеус Куня в наказателното поле. С удар в горния десен ъгъл той не остави никакви шансове - 2:0.

Бразилия поведе с 3:0 във втората минута на добавеното време на първото полувреме. Лукас Пакета пусна отличен извеждащ пас към Винисиус зад гърба на отбраната, а звездата на Реал Мадрид излезе един на един срещу Джони Пласид, пусна топката покрай него и направи резултата класически.

O GOL DO VINICIUS JÚNIOR! 7️⃣⚽️ pic.twitter.com/wyYt250nBZ — Vini Jr Insider (@VJ7_Insider) June 20, 2026

Хаити също имаше своя момент в 63-тата минута, когато Рикардо Аде отправи много опасен удар с глава, но Алисон успя да спаси. След това видяхме греда за Бразилия, дело на Габриел Мартинели, а също и гол на Ендрик, който бе отменен заради засада.