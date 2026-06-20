Лъвът с голямото его, който се провъзгласи за Бог и спечели повече от Господ

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Във футбола освен талант, трябва да имаш и самочувствие. Виждали сме много надарени играчи, които не вярват в себе си и това е главната причина да не постигнат всичко, за което имат потенциала. Но доскоро във футбола имаше един лъв, на който не му липсваше нито талант, нито самочувствие. Егото му беше толкова голямо, че той сам се провъзгласи за Бог. И именно неговата самоувереност засенчи успехите му. А Златан Ибрахимович спечели повече от самия Господ.

Златан Ибрахимович започва с постиженията от рано

Златан Ибрахимович е роден в Малмьо, Швеция на 3 октомври 1981 г. Той има балкански корени – баща му е от Босна и Херцеговина, а майка му – от Хърватия. Може би точно от там идва и буйният му нрав. Професионалната си футболна кариера започва в родния Малмьо, на който е юноша, още през 1999 г. За представителния отбор Златан играе до 2001 г. Небезизвестна е историята за първата заплата на Ибрата в Малмьо. Тогава тя е била преведена на родителите му, тъй като е бил прекалено малък, за да я получи лично.

“Писах на борда на лигата и ги помолих да приспадат всеки три точки, които спечелих за Малмьо. Бордът каза, че “парите ми се плащат на родителите ми, защото по закон съм твърде млад, за да получавам официална заплата“. Казах на борда на лигата, че също съм твърде млад, за да бъда топ голмайстор и да спечеля с Малмьо титла от лигата по закон, така че не трябва да им дадат моите 3 точки, докато не порасна достатъчно. На следващия ден парите ми бяха преведени по сметката ми“, разказва Ибрахимович.

Силните години в Аякс печелят на Златан трансфер в Серия А

Страхотните представяния на родна земя му печелят трансфер в по-голям клуб. През 2001 г. Аякс закупува Златан Ибрахимович срещу 7.8 милиона евро. Ибрата не е впечатлен от по-високото ниво на футбола в Нидерландия и се вихри така, сякаш играе у дома си. 48 гола и 17 асистенции в 110 мача за амстердамци само в рамките на три години. Възходящата форма на Златан вдига цената му над два пъти и го праща в може би най-силното първенство в света по онова време – Италианската Серия А.

Златан прави най-златанското нещо на света

През лятото на 2004 г. Ювентус плаща на Аякс 16 милиона евро за услугите на тогава 22-годишния швед. Златан Ибрахимович бързо се налага като титуляр в един от най-добрите отбори в историята. Но приказката му с Ювентус бързо приключва, тъй като той си тръгва през 2006 г., след като “бианконерите“ са изхвърлени в Серия Б заради корупционния скандал Калчополи. И тогава Златан прави най-златанското нещо на света. Оставя Ювентус в един от най-тежките му периоди след само 92 мача, 26 гола и 21 асистенции. И се присъединява към големия съперник Интер.

Да, “бианконерите“ прибират 24.8 милиона евро за Ибрахимович, но феновете на отбора не го харесват и до ден днешен заради този негов ход. В Интер Златан продължава своя възход. Изиграва 117 мача, в които вкарва 66 гола и дава 29 асистенции, като е част от един от най-емблематичните отбори на “нерадзурите“ в модерната им история. И тогава идва и най-голямото признание. Барселона иска да има в редиците си Златан Ибрахимович. И през 2009 г. шведът преминава в каталунския гранд срещу 69.5 милиона евро.

Ибрахимович свежда глава само пред Лео Меси

А периодът на Златан Ибрахимович в Барселона е единственият в неговата кариера, който можем да наречем неуспешен. Не защото е играл зле – Ибрата вкарва 22 гола и дава 13 асистенции в 46 мача за “блаугранас“. Но тогава треньор е Пеп Гуардиола, а той иска да наложи Лео Меси в центъра на нападението и място за Златан не остава. Още през 2010 г. той е отдаден под наем в Милан, като “росонерите“ плащат 6 милиона евро, за да вземат шведа. И след един сезон на “Сан Сиро“, те го откупуват за постоянно срещу още 24 милиона евро.

Две години в Милан предшестват четирите в ПСЖ

В състава на Милан Ибрахимович остава за още една година, след което преминава в клуба, в който е играл най-дълго време без прекъсване – ПСЖ го купува за 21 милиона евро. Тогава парижани все още събираха звезди и Златан беше сред основоположниците на династията, която познаваме днес. За четири години на “Парк де Пренс“ нападателят изигра 180 мача, вкара удивителните 156 гола и даде 62 асистенции.

Дори на 34 години, Златан търси ново предизвикателство

И въпреки че през 2016 г. вече беше на 34 години, Златан Ибрахимович продължи да търси новите предизвикателства. Игра малко над година и половина за Манчестър Юнайтед, където премина със свободен трансфер, записа 53 мача, в които вкара 29 гола и даде 10 асистенции. Тогава тежка контузия в коляното го извади от игра за дълго време и когато се завърна, договорът му вече беше изтекъл.

Ибрахимович се завърна в Европа на 38 години

Затова Златан отпътува отвъд океана и заигра за ЛА Галакси. В САЩ той остана все същата звезда. 53 гола и 15 асистенции в 58 мача за две години – от 2018 г. до 2020 г. И тогава той направи нещо, което никой не мислеше, че е възможно. На 38-годишна възраст Златан Ибрахимович се завърна в Европа и то с екипа на Милан. Където игра докато не стана на 41 години. След общо 163 мача, 93 гола и 35 асистенции от двата му периода на “Сан Сиро“, Ибрата се пенсионира след края на сезон 2022/23. Със сълзи на очи, вече липсващ на играта.

Златан Ибрахимович спечели безброй трофеи

Освен цифри, срещу името си Златан Ибрахимович има и трофеи. Много трофеи. Бил е шампион на Нидерландия два пъти, като по веднъж печели Купата и Суперкупата на страната. Ставал е шампион на Италия пет пъти – три пъти с Интер и два пъти с Милан. Печелил е и Суперкупата на Италия – три пъти. В Испания печели шампионска титла, две Суперкупи на страната, Суперкупа на Европа и веднъж Световното клубно първенство. С ПСЖ става шампион на Франция четири пъти, три пъти е носител на Купата на лигата и Суперкупата на страната и два пъти печели Купата на страната. А в Манчестър Юнайтед завоюва по веднъж Купата на лигата, Къмюнити шийлд и Лига Европа.

Лъвското сърце на Златан го превърна в Бог и го постави над Господ

Златан Ибрахимович безспорно е един от най-добрите и постоянни нападатели на нашето време. Той не само вкарваше навсякъде, където отидеше, а и печелеше по много то всичко. Изявите му извън терена, в които още повече показа характера си и балканското в себе си, може би засенчиха успехите, но един бърз поглед на постиженията на Ибрата и споменът за всички негови акробатични изпълнения и лидерски качества, веднага ни показват, че има за какво да се нарича Бог на играта. Неговото лъвско сърце никога не му изневери, изведе го до успеха, за да може днес Златан Ибрахимович да постави себе си над Господ във футбола.

Автор: Николай Илиев

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Упадъкът на една звезда: Как любимецът на милиони бразилци смени терена със затворническата килия