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Ан Хатауей съобщи за огромна промяна в живота си! (ВИДЕО)

20 юни 2026, 0:25 часа 793 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ан Хатауей съобщи за огромна промяна в живота си! (ВИДЕО)

Световноизвестната американска актриса Ан Хатауей сподели радостната вест, че очаква дете. 43-годишната звезда публикува видео, в което разкрива факта на своята бременност. Това ще бъде трето дете за актрисата и нейният съпруг актьорът Адам Шулман. Двойката възпитава две момчета. Припомняме, че преди около месец сподели разтърсваща новина, свързана със здравето й. 

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Почти сляпа

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Ан Хатауей за първи път разказа за проблемите си със зрението. По време на участие на 22 април в подкаста Popcast на The New York Times, актрисата от "Дяволът носи Прада" сподели пред водещите Джон Караманика и Джо Коскарели, че е била "официално сляпа" с едното око в продължение на десет години. "Може би това е прекалено много информация", пошегува се тя, преди да разкаже историята си. "Бях полусляпа в продължение на 10 години." Според Хатауей, тя е развила ранна форма на катаракта между 30-ата и 40-ата си година.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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