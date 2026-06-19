Напрежение във Варна: Васил Панайотов поддържа форма сам, докато Черно море решава съдбата му

Черно море предприе изненадващ ход и не предложи продължаване на договора на бившия футболен национал Васил Панайотов. Така българинът остава свободен агент и продължава да тренира самостоятелно във Варна в очакване на ново предизвикателство в кариерата си. 35-годишният полузащитник има в актива си над 270 мача с 23 гола и 23 асистенции с екипа на Черно море за последните осем сезона.

Васил Панайотов е пред дилема за бъдещето си, докато оферти от други елитни клубове вече не липсват

Панайотов вече е разговарял с представители на няколко други клуба от родната Първа лига, но изчаква окончателното решение на наставника на варненци Илиан Илиев, след което ще прецени къде да продължи кариерата си. През изминалия сезон той записа 3 попадения и 5 асистенции в 37 мача.

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Халфът, който има 6 участия с 1 гола с националната фланелка на България, в кариерата си клубно ниво е играл още за Левски, Берое, Пирин Гоце Делчев, Банско. Има и натрупан значителен опит в чужбина с екипа на полските отбори Стал Мелец и Завиша Бидгошч, както и с кипърския Агия Напа.

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