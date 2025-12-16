ЦСКА е на крачка от второ ново попълнение - „червените“ уреждат още едно крило от Южна Америка

ЦСКА е на крачка от привличането на втори нов футболист в рамките на само няколко дни. Ръководството на клуба почти е уредило още едно крило от Южна Америка. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, преди дни „армейците“ представиха официално първото си зимно попълнение Алехандро Пиедраита. 23-годишният колумбиец акостира в българския гранд като свободен агент, като за последно носи екипа на аржентинския Химнастия Ла Плата.

Преговорите са в напреднала фаза

В момента шефовете на ЦСКА преговарят с още един флангови футболист от Южна Америка, който евентуално да подсили тима. Името му, както и това на клубът, в който играе не се споменават. Ясно е обаче, че разговорите между него и „армейците“ вървят много добре и се очаква да приключат съвсем скоро, а той да бъде представен официално от „червените“. По този начин ръководството на родния гранд ще изпълни желанието на Христо Янев отборът да бъде подсилен по крилата.

ЦСКА ще вземе между трима и петима нови

Целта пред ръководството на ЦСКА е по-голямата част от зимната селекция да бъде завършена още преди отпътуването на тима за подготвителния лагер в Турция. „Червените“ заминават за югоизточната ни съседка на 11 януари. Очаква се дотогава отборът на Христо Янев да бъде напълно окомплектован. Според различни информации „армейците“ ще привлекат между трима и петима нови футболисти.

