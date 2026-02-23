ЦСКА и Лудогорец заедно срещу Левски: конспирация или реалност? | Точно попадение (ВИДЕО)

Глупавият червен картон на ЦСКА 1948 бе поредният знак, че съдбата обича Левски и иска "сините" да станат шампиони. Може ли обаче преките конкуренти ЦСКА и Лудогорец да обединят сили срещу Левски, за да постигнат своите цели - "червените" да спечелят Купата на България, а "зелените" да се върнат на върха и отново да си осигурят квота за Шампионска лига? Тази хипотеза, граничеща със сферата на конспирациите, бе обсъдена в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Целите на ЦСКА и Лудогорец: единият иска Купата, другият - титлата

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев разгледаха битката за титлата в Първа лига в контекста на жребия за Купата на България и ангажиментите на Лудогорец в Европа. От лагера на Лудогорец официално заявиха, че водещите им цели са влизане в елиминациите на Лига Европа и спечелване на 15-та поредна титла на България, което ще им осигури и участие в квалификациите на Шампионска лига през следващия сезон. За да се случи това обаче, "орлите" ще се нуждаят от положителни резултати във финалната четворка не само срещу Левски, но и срещу силния отбор на ЦСКА.

Може ли Левски да пострада от липса на феърплей в заключителната фаза на сезона?

ЦСКА от своя страна пък има илюзорни шансове да се бори за титлата в Първа лига, но пък изглежда в изгодна позиция да атакува Купата на България. Ако "червените" успеят да отстранят Лудогорец на 1/2-финалите, ще се доближат на една победа - срещу Арда или Локо Пд - от това да вдигнат Купата и да се завърнат в евротурнирите, и то с квота за квалификациите на Лига Европа. Това няма как да не събуди и съмнения за липса на феърплей в българския футбол - Лудогорец да отстъпи за Купата, но пък да има по-лесни мачове с ЦСКА в първенството.

Лудогорец държи да играе в Шампионска лига, а това минава през обрат в класирането

В коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" бе засегнато представянето на Левски и ЦСКА в мачовете срещу ЦСКА 1948 и Славия, както и отличните шансове на Лудогорец да изравни най-доброто си класиране в елиминации на евротурнирите - 1/8-финал от сезон 2013/14. Спортните журналисти дискутираха и защо Стипе Вуликич е пореден много силен трансфер за Левски - поне на хартия. Както и това, че в Левски и ЦСКА може да се очакват и още нови попълнения в последния момент...

Невероятното представяне на България на Зимната олимпиада

В сегмента "Актуалното в спорта" пък бе обърнато специално внимание на представянето на България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина - една от най-успешните зимни олимипади за страната ни. Отвъд Игрите пък спортните журналисти представиха още интересни новини от света на спорта. Предаването отново предложи и традиционните си рубрики "Куриози и виртуози", играта "Кой съм аз" и "В мишената", с прогнози на футболни мачове.

