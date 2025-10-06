Спорни решения и на "Герена": От Берое обвиниха съдиите след загубата от Левски и заплашиха с ФИФА

Поредно недоволство от съдийството в Първа лига. Този път президентът на Берое Ернан Банато изрази претенциите си след поражението на заралии от Левски в двубой от 11-ия кръг на шампионата, който се изигра в събота. Срещата на "Герена" завърши с успех с 3:1 в полза на "сините". Домакините бяха по-активни и поведоха рано в резултата. През втората част те получиха и числено предимство, когато Берое остана с човек по-малко на терена. Въпреки това заралии успяха да шокират Левски и изравниха резултата, но това не им беше достатъчно да задържат точката. Попадения в края на Марин Петков и Гашпер Търдин донесоха победата на столичния тим.

Президентът на Берое с претенции към съдийството в мача срещу Левски

Срещата на "Герена" не премина без спорни ситуации. След нейния край президентът на старозагорци излезе с публикация в социалните мрежи, в която заяви недоволството си към съдийството на главния съдия Мариян Гребенчарски и неговия екип. За ВАР отговаряха Мартин Великов и Красимир Кръстев. Претенциите са свързани с прочитането на ситуация с Мустафа Сангаре, на когото според Банато му е спестен червен картон.

Банато публикува история в профила си в Инстаграм, в която се вижда конкретната ситуация със Сангаре. Той зададе реторичен въпрос към съдиите, отговарящи за ВАР и заплаши, че случващото се в Първа лига ще стигне до ФИФА. "ВАР, там ли си? Един ден ФИФА ще разбере, това не може да продължава и трябва да наказват и съдии, не само играчи и клубове, или шоуто ще приключи", написа Банато.

