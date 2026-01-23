ЦСКА иска да се отърве от ненужен на Христо Янев

Давид Сегер пристигна в ЦСКА в началото на сезона. Под ръководството на Душан Керкез той беше твърд титуляр, но откакто Христо Янев пое отбора, халфът не може да хване ръка. Според колегите от „Мач Телеграф“, ЦСКА ще се опита да върне Сегер на клуба, от който го взе. За Шведа се разигра цяла трансферна сага преди полузащитникът да подпише с ЦСКА.

Сегер е записал само 846 минути в Първа лига

По данни на специализирания сайт „Transfermarkt“, „армейците“ са платили 400 000 евро на шведския Йостер за правата на Давид Сегер. Но халфът така и не успя да блесне за отбора. След като изигра само 846 минути в Първа лига и 77 минути за Купата на България, Сегер вече е на изхода в ЦСКА. Освен че не впечатли с игра, той не успя нито да се разпише, нито да асистира.

Сегер не попада в групата дори за контролите

След като не попадна в групата за последната приятелска среща на ЦСКА, за шведа е ясно, че категорично не влиза в сметките на Христо Янев. Най-вероятно клубът ще го отдаде под наем на бившия му отбор Йостер. ЦСКА е на 5-то място в Първа лига след края на есенния дял. „Червените“ спечелиха 31 точки от 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. Те се състезават и на още един фронт – Купата на България. Там „армейците“ са на 1/2-финал, а съперникът им е ЦСКА 1948.

