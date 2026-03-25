ЦСКА остана с редуциран състав

Треньорът на ЦСКА София Христо Янев е изправен пред сериозно предизвикателство в подготовката на отбора за предстоящите мачове. Заради отсъствието на цели осем национални състезатели от първия отбор, наставникът ще бъде принуден да включи юноши към представителния състав, за да осигури нормален тренировъчен процес и да оформи група за контролната среща срещу Оборище Панагюрище в петък.

Христо Янев изправен пред ограничен избор

Ситуацията значително ограничава избора на Янев, като той разполага с доста редуциран състав в ключов момент от подготовката. Допълнително усложнение идва и от натоварената програма на втория отбор, воден от Валентин Илиев. Дублиращият тим има ангажименти срещу Дунав Русе днес от 15:30 часа в Драгалевци, както и гостуване на Етър Велико Търново в неделя от 16:30 часа. В същото време третият отбор на клуба също е зает, като му предстои визита на Ботев Ихтиман в събота.

Още: Познато име се завръща в ЦСКА

Липсата на основни футболисти се дължи на ангажиментите им с националните отбори. Повиквателни получиха Теодор Иванов и Иван Турицов за мъжкия национален тим на България, Петко Панайотов за младежкия национален отбор до 21 години, както и Фьодор Лапухов и Макс Ебонг за Беларус. Част от различни национални селекции са още Йоанис Питас (Кипър), Лумбард Делова (Косово) и Исак Соле (ЦАР).

Всички те вече се присъединиха към лагерите на своите национални гарнитури, оставяйки Янев с ограничен ресурс за работа. След победата над Добруджа Добрич наставникът на “червените” не скри притесненията си, че ще трябва да подготвя силно редуцирана група, което неминуемо ще се отрази на тренировъчния процес и възможностите за ротации в състава. Въпреки това, ситуацията отваря врата за изява на младите таланти от школата на ЦСКА, които ще получат шанс да се докажат в първия отбор в един труден, но и ключов момент за клуба.

Още: Промяната в схемата на игра на ЦСКА, с която Христо Янев може да реши голям проблем