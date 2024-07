ЦСКА платил близо милион за национала на Косово, договорът му е дългосрочен

Ръководството на ЦСКА е платило близо милион за национала на Косово Лумбард Делова. Това разкриха медиите в родината на централния защитник. Както е известно, вчера „червените“ официално обявиха привличането на футболист №1 на Косово за миналата година.

При оповестяването на сделката от ЦСКА обявиха, че параметрите по нея остават конфиденциални. Според косовските медии обаче „червените“ са платили 350 хиляди евро, или близо 700 000 лева на местния Балкани за правата на Делова.

Сумата е потвърдена и от авторитетния сайт „Transfermarkt”. Порталът също така посочва, че бранителят е подписал договор с „армейците“ до лятото на 2027-ма.

