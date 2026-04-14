"ЦСКА празнува, че изравни Левски в 90+4', изоставайки на 14 точки! С малка лъжичка не можеш да нагребеш голяма хапка"

Дербито между Левски и ЦСКА продължава да предизвиква реакции във футболната общественост у нас. Двата тима завършиха при резултат 1:1 на Националния стадион "Васил Левски", след като гол на Леандро Годой в добавеното време на мача отказа "сините" от победата. А след гола на Годой ЦСКА избухна в огромна радост, която от другия лагер бе разгледана като необяснима на фона на резултата и на голямата разлика между двата тима в класирането.

Спортният журналист Адриана Димитрова, която не крие симпатиите си към Левски, написа следния пост на стената си във Фейсбук: "Сензационна новина: ЦСКА София спечели Шампионска лига на УЕФА, побеждавайки на финала Реал Мадрид! Момент!... Не било станало така. Просто се радват, че изоставайки от Левски в шампионатен мач, са изравнили в 90+4'. Бидейки на 14 точки зад "сините".

"Това е "червената" радост в последно време - да бият или да направят хикс с Левски. Кога се изроди така българският футбол?! Рекордьорът по титли на България празнува неистово точка срещу Левски. И именно в този мач им броим активните фенове, щото иначе не можеш ги изкара от тях... Щом това ги устройва... Но с малка лъжичка не можеш да нагребеш голяма хапка."

