Легенда на ЦСКА с откровено признание: Нищо лично към Христо Янев, но разликата при Гиздол е огромна

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов е в Атина, където ще подкрепи отбора на живо за сблъсъка с Панатинайкос в Лигата на конференциите. "Армейците" гостуват на лидера в гръцкия шампионат на 5 ноември, четвъртък, от 22:00 часа българско време. Младенов даде специално интервю пред Sportal.bg. в Атина, в което сподели своите очаквания към двубоя, коментира възможността да се завърне край тъчлинията и направи откровено сравнение между Христо Янев и Маркус Гиздол.

Стойчо Младенов говори преди тежкото гостуване на Панатинайкос

"Червените" са изправени пред сериозно предизвикателство в Гърция, където ще играят пред над 35 000 фенове на домакинския тим. Това по никакъв начин не притеснява Младенов, който вярва в плана на треньора и играчите: "Марката "ЦСКА" именно това предвещава. Да не се притеснява от никой противник и във всеки един мач да се опита да надделее над съперниците си по начин, по който треньорът определи. Имаме отбор, имаме играчи, можем да се противопоставим максимално."

ОЩЕ: Панатинайкос - ЦСКА: Кога и къде да гледаме срещата на "армейците" в Лигата на конференциите

Младенов сравни Янев и Гиздол:

По повод идването на Маркус Гиздол на мястото на Христо Янев легендата на "армейците" заяви: "По начина, по който подходи още с влизането си в ЦСКА - за по-малко от седмица той промени манталитета и поведението на играчите. С огромна разлика спрямо предишния треньор, който водеше ЦСКА. За кратко време виждаме, че той вдигна нивото на футболистите. Нищо лично към Янев, нищо против. Просто фактите са такива. Със своите качества, с вижданията и разбиранията му за футболната игра. Един футболист за кратко време може да разбере и прецени даден треньор какви виждания има и какво е нивото му. За да може футболистът да му се довери и да знае, че с този треньор могат да се постигнат големи успехи. Един футбол играем при Христо Янев. Уважавам го като мой бивш играч и като треньор. Никакви лоши чувства не изпитвам към него, но разликата е видима. Няма смисъл да се засяга. Какво да се засегне?"

Като основна разлика той подчерта схемата на игра и поведението на играчите. След това той подкрепи Гиздол по въпроса, че ЦСКА се нуждае от още футболисти: "Не казвам, че няма да има конкуренция, но мисля, че може още много неща да се коригират в отбора - като липсата на крила. Той самият треньор си го каза - разполага с 15-16 добри футболисти. Подсказа на всички, че му трябват още 5-6 играчи. То е видимо. В момента нямам крила, които да надиграват един на един. Към момента това му пречи, за да разгърне още по-голям потенциал и да извлича максимума от играчите." За финал Младенов категорично отхвърли възможността един ден отново да бъде треньор.

ОЩЕ: "Щеше да е по-добре, ако играе за ЦСКА": Гиздол разкри тайното оръжие на Панатинайкос