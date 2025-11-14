Директор в БФС: Наближи ли мач на националния отбор – започват атаките

Любопитно:

14 ноември 2025, 10:04 часа 353 прочитания 0 коментара

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори пред медиите преди заминаването на националния отбор за Турция, където тимът на Александър Димитров ще се изправи срещу състава на домакините в мач от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Двубоят между „лъвовете“ и югоизточните ни съседи е утре, 15 ноември от 19:00 часа като ще се проведе в град Бурса.

Кирил Котев сподели, че наближи ли мач на националния отбор и веднага започват атаките по футболистите, треньорския щаб и ръководството на БФС. Както е известно, преди дни Георги Градев обяви, че президентът на футболния съюз Георги Иванов е готов да жертва техническия директор на централата, за да „си запази заплатката“.

„Ще се опитаме да завършим позитивно тези тежки групи. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Надявам се да вземем точки. Пак казвам - трябва вече да вземем точки. Не е приятно, защото започват атаки, когато наближи мач на националния отбор. Тези футболисти имат нужда от подкрепа, но има отвсякъде атаки срещу тях“.

„Надявам се догодина младите момчета да покажат по-стабилни игри и да изглеждаме по-различно. Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една посока. Това все пак е националният отбор на България. Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България. Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти“, заяви Кирил Котев.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
