"До онзи ден бе Пеле, а днес - трагедия": Веласкес защити двама от футболистите на Левски (ВИДЕО)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на Ботев Пловдив в отложена среща от Първа лига. "Сините" допуснаха изненадваща загуба от Локомотив Пловдив в последния кръг, но сега смята, че възпитаниците му са разбрали къде са сгрешили и са фокусирани върху това да се представят по-добре срещу Ботев. Треньорът защити и Майкон и Светослав Вуцов за грешките им, като отбеляза, че той носи отговорността, когато не се постигат резултати.

Пресконференцията на Хулио Веласкес преди мача с Ботев Пловдив

"Отново в Пловдив, но срещу различен противник. Времето за възстановяване по никакъв начин не може да бъде извинение за нас. Изправяме се срещу отбор, чийто точков актив не отразява потенциала му. Това вероятно се дължи на треньорската смяна, временните решения при тях. Разбира се, нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач", започна Веласкес.

"Мисля, че загубата от Локомотив Пловдив се дължи на това как ние играхме, а не как игра противникът. Не стояхме добре в мача от първата до последната минута, това е истината. Не направихме добър мач срещу Локомотив. Мисля, че заслужен резултат щеше да е равенството, тъй като и противникът не показа нещо особено.

Мисля, че играчите са разбрали къде са сбъркали срещу Локомотив. Това е футболът, трябва да си вземем поуки от грешките и да се фокусираме върху следващия мач. Нужно ни е желание, мотивация и позитивно настроение за следващия мач. Не съм човек, който бяга от отговорност. Напротив, винаги гледам обективно да анализирам това, което се случва.

Грешките на Майкон и Вуцов? Футболът е игра на грешки, на всеки се случва. Майкон онзи ден вкара страхотен гол и едва ли не е станал Пеле и днес е направил грешка и вече е трагичен футболист. Също и за Вуцов - един мач ни вади с дузпа, след което пък прави някаква грешка... Не, не може да разсъждаваме по този начин", добави още Веласкес.

Цялото изказване на треньора може да гледате във видеото: