Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Дойде време за истинския тест за Христо Янев - и ЦСКА не изглежда готов за него

07 април 2026, 21:37 часа 507 прочитания 0 коментара

31-кратният шампион на България ЦСКА навлиза в най-важната част от сезона, в която ще трябва да покаже, че наистина се е развил в спортно-технически план в последните месеци. "Червените", които стартираха ужасяващо сезон 2025/26, успяха да се издигнат от дъното на таблицата и сега да са претенденти за третото място в класирането. Освен това тимът е много близо до финал за Купата на България, но за целта трябва да премине през хегемона Лудогорец.

Как ЦСКА ще отговори на играта на Лудогорец и Левски

С оглед на предстоящите тежки битки срещу Лудогорец, пък и срещу Левски, изглежда, че дойде време за истинския тест за Христо Янев - този, който трябва да покаже дали "червените" наистина са по-добър отбор от есента. Защото от началото на пролетта ЦСКА постига желаните резултати, с малки изключения, но пък в много мачове не убеждава игрово, че е на нужното ниво. Така беше и в последния мач срещу Берое, който, макар и спечелен с 3:0 от "червените", отново не убеди в игрови план.

Христо Янев

Христо Янев трябва да покаже, че ЦСКА е готов за големите мачове

Играта на ЦСКА не изглежда на нивото, на което играе Лудогорец, пък и това на лидера Левски. Сякаш няма ясно изразен стил, няма и достатъчно креативност в атака, а освен това и в завършващата фаза има какво да се желае. Все още не може да се намери трайно решение на казуса как да се използват Йоанис Питас и Леандро Годой, а времето изтича. ЦСКА трябва да покаже реакция съвсем скоро - първо в дербито срещу Левски на 13 април, а след това и в полуфиналите за Купата с Лудогорец.

ЦСКА не изглежда готов за тези тестове срещу първите два отбора в класирането, но пък Христо Янев може да опровергае критиците с нова победа над Левски на стадион "Васил Левски", която неимоверно ще им вдъхне нужната мотивация и за мачовете с Лудогорец. Освен това ЦСКА вече трябва да си задава въпроси и отвъд сезон 2025/26 - как иска да изглежда през следващата кампания, особено ако се завърне в евротурнирите, и ще бъде ли способен най-после да даде ясна заявка за титлата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес