"Драконите" разпердушиниха "орлетата": Дунав се възползва от грешката на лидера, гол красавец в Благоевград

14 септември 2025, 17:17 часа 496 прочитания 0 коментара
Дунав Русе постигна изключително ценен успех с 3:1 при визитата си на Пирин Благоевград в двубой от осмия кръг на Втора лига. На стадион "Христо Ботев" Георги Търтов изведе "орлетата" напред в резултата рано-рано в срещата. През втората част козовете на Георги Чиликов от скамейката се отблагодариха подобаващо. Заменилият Преслав Бачев Ибрахим Кейта блесна с две попадения, а друга резерва - Денислав Минчев, вкара шедьовър, за да осъществи обрата. По този начин “драконите” събират в актива си 19 точки и са само на две от лидера Фратрия. Русенци обаче са и с мач по-малко. Пирин от своя страна е осми с 10 пункта.

Домакините влязоха по-добре в мача. В 4-тата минута техен гол бе отменен заради засада. 180 секунди по-късно обаче Динев проби по фланга и намери Търтов, който откри резултата за 1:0. Момчетата на Георги Чиликов опитаха да отговорят. Удар с глава на Бачев се размина на сантиметри от целта. В средата на полувремето Костов спря излезлия очи в очи със стража Бойчев.

В 35-ата минута вратарят на Пирин блесна с феноменална намеса при далечен шут на Апостолов. Секунди преди почивката пък Костов пропусна да удвои преднината на "орлетата". Дунав успя да възстанови паритета в началото на втората част. Маринов пусна към дублиралия го Дилчовски, топката се върна в крилото, чийто изстрел бе спасен от Костов. Все пак Кейта се озова на точното място и изравни. 

В 63-тата минута Марио Дилчовски осъществи впечатляващ 50-метров рейд, който завърши с удар в тялото на Костов. Не след дълго Денислав Минчев финтира като конуси противниковите бранители и с неспасяем изстрел матира стража на Пирин за 1:2. В заключителните минути Кейта се възползва от пробив и подаване на Билал Салах за крайното 1:3

Джем Юмеров
Джем Юмеров
