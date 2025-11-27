Евертон Бала: Най-голямата промяна в Левски е Хулио Веласкес – той смени чипа

Един от водещите футболисти на Левски през този сезон – Евертон Бала, се изказа много ласкаво за наставника на „сините“ Хулио Веласкес. Бразилският халф говори пред медиите на специална пресконференция, след като спечели наградата за „Играч №1“ на 16-ия кръг на Първа лига. Кариоката заслужи отличието с двата си гола във вратата на Монтана при победата на столичния гранд с категоричното 5:1.

Евертон Бала заяви, че най-голямата промяна в Левски е именно Хулио Веласкес. Както е известно, испанецът е третият треньор, с когото бразилецът работи на стадион „Георги Аспарухов“. При пристигането на халфа в България начело на „сините“ бе Николай Костов, който след това бе наследен от Станислав Генчев.

„Идването ми в Левски е най-важното решение в кариерата ми“

„Много съм щастлив от наградата, надявам се да има още подобни, но най-вече се надявам, че ще има отборни такива в лицето на титла. Всеки кръг доказваме, че сме добре подготвени. Това е целта - да завоюваме отличия. Най-голямата промяна е Хулио Веласкес. Той смени чипа, както се казва в Бразилия. Ръководството също положи усилия да подсили състава“.

„Може би от мачовете в Европа си повярвахме, но промяната се усеща и по-рано. Освен добрия полусезон мисля, че изпращаме и добра календарна година. Има промяна в манталитета и начина на мислене. Много искам да продължи по същия начин и в следващата календарна година“.

„Със сигурност идването ми за постоянно в Левски е най-важното ми решение в кариерата до момента. Първо бях под наем и исках да се адаптирам възможно най-бързо. След като този период приключи, мисля, че показвам постоянство. Веласкес започна да ме използва на различни позиции и да извади най-силното от мен“, заяви Евертон Бала.

