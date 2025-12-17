Годината на Левски!? Обзор на българския футбол | Точно попадение (ВИДЕО)

2025: това ли е годината на Левски? "Сините" направиха невероятен първи полусезон от кампанията 2025/26, надграждайки представянето си от миналата кампания, когато се пребориха за сребърните медали. Сега тимът на Хулио Веласкес е водач във временното класиране в Първа лига, а догодина ще играе и финал за Суперкупата на България, както и 1/4-финал за Купата на България. Само че не бива да се забравя, че през миналия сезон Лудогорец спечели требъл...

Лудогорец спечели требъл в най-силната година на Левски в първенството от десетилетие насам

Левски или Лудогорец - кой направи по-силна 2025 година? Тази тема бе повдигната в обзорното предаване на "Точно попадение" за изминалата календарна година, в което бяха обсъдени всички по-интересни теми около българския футбол, а и в българския спорт като цяло. Според спортния журналист на Actualno.com Бойко Димитров, във футболен аспект годината трябва да бъде разделена на две, като се отдаде заслуженото както на Лудогорец, така и на Левски.

Кой трябва да бъде "Спортист на годината" и "Футболист на годината"?

Извън футбола пък водещият на предаването и главен спортен редактор на Actualno.com Стефан Йорданов припомни най-големите български спортни успехи през 2025-а - начело с подвига на волейболните национали на Световното първенство във Филипините, както и други значими успехи като тези на Карлос Насар - световен и европейски шампион, Никола Цолов - подиум във Формула 2, медалисти от световни и европейски първенства в бокса, борбата.

Акцент се постави и на успехите в зимните ни спортове, където Тервел Замфиров стана първият българин световен шампион за мъже в сноуборда, а Алберт Попов спечели старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Милена Тодорова на два пъти влезе в топ 3 на стартове от Световната купа по биатлон, а силни изяви имаше и Владимир Зографски в ски скоковете. Кой трябва да бъде "Спортист на годината" за 2025-а, и още по-трудният въпрос - кой е "Футболист на годината": гледайте в епизода.

