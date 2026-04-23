Пореден удар за Христо Янев: Ас на ЦСКА виси за дербито с Левски

Треньорът на ЦСКА Христо Янев получи пореден тежък удар преди Вечното дерби на българския футбол срещу Левски. Причината е, че един от основните играчи на „армейците“ през пролетния полусезон е под сериозна въпросителна за двубоя. Става въпрос за беларуския халф Макс Ебонг. Както е известно, Янев няма да може да разчита на левия бек Анжело Мартино и на капитана на тима Бруно Жордао, които получиха червени картони по време на първия мач от полуфиналите на турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

Ебонг получи тежък удар в глезена на мача с Лудогорец

Макс Ебонг започна мача срещу Лудогорец като титуляр и остана на терена до 67-ата минута, когато се наложи да бъде заменен принудително заради удар в глезена. Според колегите от „Тема спорт“ има много голяма вероятност халфът да пропусне дербито с Левски в събота, за да бъде съхранен за реванша срещу „орлите“ за Купата, който е насрочен за сряда, 29 април. Все пак има шанс Ебонг да играе в двубоя със „сините“, като крайното решение за това ще бъде взето на последната тренировка на ЦСКА утре.

Халфът има 3 гола в 13 мача за ЦСКА

Ебонг пристигна в ЦСКА от казахстанския Астана по време на зимния трансферен прозорец. „Армейците“ платиха близо 500 хиляди евро за правата на 26-годишния полузащитник, който бързо се превърна в един от водещите състезатели в състава на Христо Янев. До момента той има 13 мача за „червените“ във всички турнири, в които се е отчел с три попадения. Ако Ебонг не е готов за сблъсъка с Левски, неговото място в титулярния състав ще бъде заето от Исак Соле.

