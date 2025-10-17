Голяма радост на „Герена“ - Хулио Веласкес преподписа с Левски

Феновете на Левски получиха страхотна новина, след като стана ясно, че треньорът на тима Хулио Веласкес е подписал нов договор с клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Настоящият контракт на испанския специалист изтичаше след края на този сезон. Ръководството на българския гранд обаче е останало изключително доволно от работата на Веласкес, който успя да изведе отбора до плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а в момента Левски оглавява класирането в Първа лига.

Хулио Веласкес е парафирал контракт за 2 години

Според информациите шефовете на Левски са стартирали преговори с Хулио Веласкес, които са се увенчали с успех. Испанецът вече е подписал новото си споразумение със „сините“. Контрактът на треньора е за срок от две години. Шефовете на столичани вярват, че именно Веласкес е правилният човек, който може да помогне на тима да изпълни основната си цел – свалянето на Лудогорец от върха в България.

Испанецът се представя отлично в Левски

Хулио Веласкес пое Левски на 5 януари 2025 година като наследи на треньорския пост Станислав Генчев. Под негово ръководство „сините“ се представят много силно като до момента са изиграли общо 37 мача във всички турнири. В тях тимът е записал 19 победи, 12 равенства и само шест загуби. Следващият двубой на Левски е в неделя, 19 октомври от 17:30 часа срещу състава на Черно море.

