Войната в Украйна:

Голяма радост на „Герена“ - Хулио Веласкес преподписа с Левски

17 октомври 2025, 13:48 часа 504 прочитания 0 коментара
Голяма радост на „Герена“ - Хулио Веласкес преподписа с Левски

Феновете на Левски получиха страхотна новина, след като стана ясно, че треньорът на тима Хулио Веласкес е подписал нов договор с клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Настоящият контракт на испанския специалист изтичаше след края на този сезон. Ръководството на българския гранд обаче е останало изключително доволно от работата на Веласкес, който успя да изведе отбора до плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а в момента Левски оглавява класирането в Първа лига.

Хулио Веласкес е парафирал контракт за 2 години 

Според информациите шефовете на Левски са стартирали преговори с Хулио Веласкес, които са се увенчали с успех. Испанецът вече е подписал новото си споразумение със „сините“. Контрактът на треньора е за срок от две години. Шефовете на столичани вярват, че именно Веласкес е правилният човек, който може да помогне на тима да изпълни основната си цел – свалянето на Лудогорец от върха в България.

Хулио Веласкес Рилдо

Испанецът се представя отлично в Левски 

Хулио Веласкес пое Левски на 5 януари 2025 година като наследи на треньорския пост Станислав Генчев. Под негово ръководство „сините“ се представят много силно като до момента са изиграли общо 37 мача във всички турнири. В тях тимът е записал 19 победи, 12 равенства и само шест загуби. Следващият двубой на Левски е в неделя, 19 октомври от 17:30 часа срещу състава на Черно море.

ОЩЕ: Венци Стефанов нападна Светльо Вуцов: Лигльо, никога повече не трябва да бъде викан в националния отбор!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес