Гонзо привиква Александър Димитров на разговор след мачовете на България с Турция и Грузия

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще привика на разговор селекционера на националния отбор Александър Димитров след световните квалификации срещу Турция и Грузия. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. „Лъвовете“ гостуват на югоизточните ни съседи утре, 15 ноември от 19:00 часа в Бурса. Три дни по-късно пък е срещата с Грузия, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“.

Какво ще обсъждат Гонзо и Димитров?

Според информациите Гонзо и Александър Димитров ще седнат на масата, за да обсъдят работата на селекционера начело на националния отбор, както и програмата на отбора. Възможно е двамата да говорят и за бъдещето на младия специалист начело на „лъвовете“. Както е известно, при представянето му за заместник на Илиан Илиев бе обявено, че неговият договор е за срок от 2 години.

На националния тим му предстои участие в Лигата на нациите

България за пореден път не успя да се класира за Световно първенство като в момента тимът ни е последен в своята квалификационна група и е заплашен да завърши цикъла без нито една спечелена точка. На 12 февруари пък предстои тегленето на жребия за предстоящата Лига на нациите. „Лъвовете“ са в Лига „С“, но евентуалното спечелване на групата може да им позволи да се класират за Европейското първенство през 2028-ма. През 2026-та на националите им предстоят и два мача от турнира "ФИФА серии".

