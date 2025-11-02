Христо Янев даде тон за Вечното дерби: Левски се бори да стане шампион, но на терена всички сме равни

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на неговия тим над Монтана. "Армейците" доминираха през първата част, но се поизмъчиха за успеха с 3:1 на Националния стадион "Васил Левски" в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Две дузпи на Леандро Годой запазиха серията без загуба под ръководството на Янев. Родният специалист остана доволен от показаното през първото полувреме и коментира какво трябва да се промени за предстоящия сблъсък с Левски.

Янев остана доволен от една част от мача

"Доволни сме, че победихме. Беше изключително важно за нас. Доволен съм от началните минути на мача. Второто полувреме не подходихме по същия начин, както през първите 15 минути, но най-важното е, че запазихме концентрация, успяхме да стигнем до победата и я постигнахме с добър резултат", каза Янев след трудната победа над Монтана. "Единственото, което трябва да мислим, е мачът, който имаме. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, че и трите завършиха с победи за нас. Да не забравяме, че само преди месец бяхме в позиция, при която бяхме на една загуба от последното място. Не трябва много да размишляваме върху това как постигаме победите, а да продължаваме да ги постигаме и да върнем увереността на отбора."

"Всеки един футболист е важен за мен. Всеки един има своето място на терена. Всеки един, когато се появи, трябва да показва най-доброто, да се раздава за отбора. Искам да предам на отбора това да играят със сърцата си. За нас е важно да запазим смиреност", продължи наставникът на "червените", след което коментира предстоящия сблъсък с лидера в класирането и вечен съперник Левски. Срещата между двата столични гранда ще се изиграе на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Янев за предстоящото Вечно дерби с Левски

"Разбира се, че има значение. Левски е в много добра форма. В момента са отборът, който се бори да стане шампион. Показват много динамичен футбол, разполагат с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора. Това са временни позиции в класирането и не трябва да изхождаме от тях. На терена всички са равни", завърши Янев.

