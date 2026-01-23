Христо Янев: Надявам се целият труд да ни се отплати през сезона

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана много доволен от работата, която неговият отбор свърши по време на подготвителния си лагер в Турция. Младият специалист говори пред медиите след победата над корейския Гангуон с 5:2 в последната контрола на „армейците“ в югоизточната ни съседка. Утре, 24 януари „червените“ се прибират в България, където ще продължат подготовката си за пролетния дял от шампионата. На 31 януари е последната проверка на тима срещу Дунав Русе.

Христо Янев похвали футболистите си за старанието по време на лагера в Турция. Той сподели, че се надява целият труд, който те са положили да им се отплати през сезона. Наставникът на „армейците“ допълни, че на този етап му е много трудно да определи титулярната единайсеторка, с която ще играе отборът му в шампионата.

„В момента ми е трудно да определя титулярните единадесет“

„Свършихме работата, която бяхме планирали. Радвам се, че лагерът завърши с победа. Надявам се целият труд да ни се отблагодари през сезона. Всички се натовариха еднакво, от първата контрола. Беше важно всички да получат равен брой минути. Футболистите влагат много усилия в тренировъчния процес”.

„В момента ми е трудно да определя титулярните единадесет. Разполагам с футболисти, които имат своите качества. Всички се влагат добре в контролите, в тренировъчния процес всички са сериозни. Всички са наясно какво търсим като работа и цел. Надявам се да имаме малко повече късмет в мачовете”.

„Детайлите са най-важната част от всичко, което се прави. Надявам се да се подготвим по начин, по който ние всички искаме до първия мач. Търсим добри футболисти, които да засилят конкуренцията в отбора. Много се радвам, когато мога да работя с по-голяма група от български футболисти, за да мога да им давам възможност да показват качествата си. Изключително сме щастливи да виждаме подкрепа навсякъде по света. Футболистите трябва да разберат любовта на хората“, обясни треньорът на „армейците“.

