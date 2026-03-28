Христо Янев след разгрома: „Радостно е, видяхме бъдещето на ЦСКА“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на „червените“ над Оборище Панагюрище. „Армейците“ разбиха съперника си с 6:0 в контролна среща, която се проведе на тренировъчната им база в Панчарево. Янев говори за доброто представяне на отбора, тежките тренировки през седмицата и радостта, че няма контузени. Той обърна внимание на доброто представяне както на младите футболисти, така и на голмайстора от срещата Леандро Годой.

Христо Янев: „Видяхме някои от младите момчета“

Ето какво каза Христо Янев: „Една добра тренировка за нас, отношението на отбора беше сериозно. Видяхме някои от младите момчета, което е най-хубаво. Радостно е, че завършваме този миницикъл без контузии. Тренировките през седмицата бяха тежки. Видяхме някои от младите, които са бъдещето на ЦСКА, което носи добри чувства. Знаем, че притежават страхотни качества. Днес влязоха със самочувствие и настроение, внесоха свежест, показаха, че искат да са на нивото на играчите от първия състав и трябва да се възползват от всеки свой шанс.

„Той е отборен играч“

Лео работи много добре, старае се много. Иска да промени много неща в играта си. Той е отборен играч. Това, че вкара 4 гола, означава, че продължава да трупа самочувствие, за нас е важно да имаме нападатели, които вкарват голове, а той е точно такъв“. ЦСКА е на 4-то място във временното класиране на Първа лига. „Армейците“ спечелиха 49 точки от 27 мача – 14 победи, 7 равенства и 6 загуби.

