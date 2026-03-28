Хулио Веласкес разкри кое е най-важното в Левски и как вижда играта на „сините“

28 март 2026, 12:01 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В паузата за международни мачове треньорът на Левски Хулио Веласкес даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“ в него той говори за това кой е най-важният фактор за успеха на Левски. Испанският специалист обърна внимание както на отношенията между футболистите, така и стила на игра на „сините“. В момента, след изиграването на 27 мача, те са на първо място в Първа лига с 9 точки преднина пред втория Лудогорец.

Хулио Веласкес: „Имаме ясна идея за играта и разпознаваем стил“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „За мен най-важното е профилът на футболистите. Взаимоотношенията и взаимовръзките между всички тях. Мисля, че игровият процес е динамичен. В процеса на едно първенство има много промени на базата на различни обстоятелства. Но в общи линии считам, че отборът играе добре. А във връзка с това какво означава за мен да играе добре – имаме ясна идея за играта и разпознаваем стил. Винаги се опитваме да играем атакуващо, независимо дали става дума за мач вкъщи, или навън.

Още: Левски сложи цена на голмайстора на Първа лига

„Показваме характер и смелост“

Видяхте го и в Европа, и в българското първенство. Вглеждаме се повече в нас самите, отколкото в съперника. Показваме характер и смелост, както и проактивно мислене и когато сме с топката, и без нея. Ясно е, че има дни, в които ти се получава, а в други -не толкова добре. Считам, че откакто работим заедно с момчетата, отборът има идентичност и разпознаваемост. Затова и съм доволен от това, което показва Левски като игра. Винаги може да бъде и по-добре, разбира се“.

Още: Последният български футболист от породата с характер

Николай Илиев Отговорен редактор
