Хулио Веласкес викна двама от Левски на спявка преди Вечното дерби с ЦСКА

Треньорът на Левски Хулио Веласкес викна двама от основните си футболисти на разговор преди Вечното дерби с ЦСКА. Става въпрос за вътрешните полузащитниди Гашпер Търдин и Акрам Бурас. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите испанският специалист е инструктирал дуото много да внимава в мача срещу „черните“, за да не си изкарат ненужни картони, които могат да доведат до наказания.

Бурас и Търдин висят с картони, Вуцов също трябва да внимава

В момента Акрам Бурас има на сметката си общо 8 жълти картона. При още едно официално предупреждение той ще бъде санкциониран от Дисциплинарната комисия към БФС с отнемане на състезателните права за срок от две срещи. Гашпер Търдин пък виси с четири жълти картона. Това означава, че при получаването на нов такъв срещу ЦСКА той ще изгори за един двубой. Вратарят на Левски Светослав Вуцов също трябва да бъде нащрек, тъй като и той има четири официални предупреждения.

Левски гостува на ЦСКА, а след това приема ЦСКА 1948 и Лудогорец

Двубоят между Левски и ЦСКА е насрочен за утре, събота от 16:00 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“, а символичен домакин е тимът на „армейците“. Мачът е много важен за „сините“, които продължават да са начело в Първа лига и крачат смело към първа титла от 2009 година насам. След сблъсъка с „червените“ на Левски им предстоят домакинства на ЦСКА 1948 и Лудогорец.

