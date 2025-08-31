Илиан Илиев разкри как България може да изненада Испания

Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев даде интервю пред "Арена Спорт" по БНТ относно предстоящия двубой на "лъвовете" срещу Испания на 4 септември на стадион "Васил Левски". Специалистът коментира как можем да изненадаме "Ла Роха", но подчерта, че никак няма да е лесно. Според него "трикольорите" няма да излязат с прекален респект към звездния състав на шампиона от Европейското през 2024 година.

Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация

„Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация и че трябва да дадат максимума от себе си. С характер и вяра можем да излезем от тази ситуация. Знаем, че Испания са един от най-класните отбори не само в Европа, но и в света, няма да а е лесно, но ние трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация“, заяви Илиев пред БНТ.

„Все още не можем да го усетим, имаме малко футболисти на разположение, днес започват да пристигат повечето, както и утре. Може би във вторник ще съберем целия отбор, да ги запознаем с Испания, колкото и да ги познават. Ще имаме тренировки вторник и сряда, в които ще опитаме да придадем нашите идеи за мача с Испания“, категоричен е селекционерът.

„Със сигурност като футболни аргументи Испания ни превъзхожда, не само нас, а и много отбори. Колективен дух, себераздаване - детайлите ще бъдат важни. Да не се оставят празни пространства. Да направим усилия в дефанзивен план и да се възползваме от пространствата, които евентуално ще имаме“, обоснова се треньорът.

„Не вярвам, че ще излезем с прекален респект. Имаме няколко дни да настроим отбора за здрава битка. Ще играем срещу Грузия и Турция също, а това са два от най-прогресиращите отбори в Европа. Испания не подценява нито един мач. Играят световна квалификация, ще се класира само първият. Ние трябва да бягаме много, изхождам от последните контролни мачове. Тези мачове, първата идея е, че трябва да се влезе със съзнанието че трябва да се тича много, те обичат да държат топката, контролът им е много добър, ако не сме агресивни в дефанзивен план, трябва да се опитваме да играем с топката, когато е в нас. Да си помагаме в отделните звена, да използваме празните пространства, които теоретично ще имаме“, смята националният селекционер.

