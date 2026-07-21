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Илиана Раева: Наско премина през ада – в първия си ден на „Герена“ каза, че в касата има 200 лева!

21 юли 2026, 12:19 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук
Илиана Раева: Наско премина през ада – в първия си ден на „Герена“ каза, че в касата има 200 лева!

Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева за пореден път говори за нещата, през които е преминал нейния съпруг Наско Сираков като мажоритарен собственик на Левски. Както е известно, легендарният голмайстор се нагърби със спасяването на „сините“ и успя да стабилизира клуба, а наскоро прехвърли своя пакет акции на бизнесмена Атанас Бостанджиев. След идването на новия сосбтвеник Сираков остава на „Герена“, но вече като президент на българския шампион.

Сираков е бил убеден, че ще спаси Левски от фалит

Илиана Раева даде интервю пред колегите от „Блиц“, в което се върна назад във времето и разказа за трудностите, през които е преминал Сираков. По думите ѝ в първия ден, в който той е отишъл на стадион „Георги Аспарухов“ е заварил едва 200 лева в касата на клуба. Тя също така бе категорична, че бившият нападател е бил убеден, че ще може да спаси „сините“ от фалит, както се и случи.

Илиана Раева Наско Сираков

„Аз съм най-щастливата съпруга“

„Но той премина наистина през ада. Но толкова смело премина през ада, толкова уверен в силите си, толкова уверен, че няма да има проблеми, че първо ще спаси Левски заедно с тези стотици хиляди, може би милиони левскари. Аз съм най-щастливата съпруга, имайки така цялата тази картина от последните 6 години, от първия ден, в който отиде на “Герена” и каза, че е имало 200 лева в касата“, заяви Раева.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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