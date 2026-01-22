Оставката на Румен Радев:

Има само 2 мача за Локо Пловдив, а е следен от елитни испански, белгийски и швейцарски отбори

22 януари 2026, 11:04 часа 172 прочитания 0 коментара
19-годишното крило на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил е привлякло вниманието на реномирани чуждестранни отбори. Испанският Леванте, белгийските Роял Антверп и Андерлехт, както и швейцарският Сион следят ситуацията около младия котдивоарец. Новината съобщава журналистът от TEAMtalk Руди Галети. Важно уточнение е, че елитните тимове обмислят евентуален трансфер през лятото, като вероятна причина за това е контузията на Лонгвил.

Крист Лонгвил е апетитна хапка

Фланговият състезател пристигна на "Лаута" в началото на септември от Старс Олимпик и подписа договор за три години със "смърфовете". Престоят му обаче не започна по най-добрия начин. Той взе участие като резерва в едва 2 двубоя - срещу Локомотив София и Ботев Враца през октомври, след което получи сериозна контузия.

На тренировка Крист Лонгвил счупи левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч. Впоследствие претърпя две операции, беше му поставена и пластина. Преди дни от Локомотив информираха, че талантът е започнал да се готви на облекчен режим. Иначе той е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.

