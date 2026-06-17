Жребият за Лигата на конференциите отреди: ЦСКА се изправя срещу четвъртия в Хърватия, ако изхвърчи от Лига Европа!

Отборът на ЦСКА ще срещне хърватския Риека във втория предварителен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите, ако отпадне от ирландския Дери Сити в Лига Европа. Това стана ясно след жребия за третия турнир на Стария континент, който бе теглен днес.

През миналия сезон Лудогорец отстрани Риека в квалификациите за Шампионска лига

„Армейците“ са представителя на България в Лига Европа, но има право на поправка, ако отпадне от турнира. Така при грешка срещу Дери Сити тимът на треньора Христо Янев ще „слезе“ едно ниво надолу и ще играе с добре познатия у нас тим на Риека (Хърватия). Мачовете във втория кръг на Лигата на конференциите са на 23-и и 30-и юли.

През миналата година Риека игра в квалификациите на Шампионската лига с Лудогорец и отпадна във втория кръг. Мачовете на ЦСКА в Лига Европа с Дери Сити са на 9-и и 16-и юли, а победителят от този двубой играе с победителя Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия).

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