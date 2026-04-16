Интересът от чужбина продължава да расте: Деветият във Висшата лига следи ас на Левски

Левски крачи уверено към титлата в българската Първа лига, а това повишава интереса на чуждестранни отбори към водещите играчи в състава на Хулио Веласкес. Един от най-конвертируемите футболисти на „сините“ безспорно е левият бек Майкон. Бразилецът се представя отлично с екипа на родния гранд през този сезон и логично привлече погледите на тимове като Нант, Борусия Дортмунд, Бешикташ, Торино, Комо и Коринтианс.

Брайтън следи отблизо изявите на Майкон

Днес пък стана ясно, че още един отбор следи отблизо изявите на Майкон. Става въпрос за деветия във временното класиране в английската Висша лига – Брайтън. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. На този етап обаче британците не бързат да изпращат официална оферта за правата на бразилеца. Те ще продължат да наблюдават представянето на 25-годишния играч, а след края на настоящата кампания ще решат дали има смисъл да опитват да го привлекат в редиците си.

Бразилецът почти сигурно ще бъде продаден през лятото

Очаква се Майкон да бъде продаден през лятото. Както е известно, през 2025-та френският Нант предложи 3 милиона евро за бразилеца. Ръководството на Левски обаче отхвърли офертата. Според различни информации на „Герена“ са категорични, че ще се разделят с левия краен защитник, но само срещу сума над 5 милиона евро. Дали обаче ще се намери отбор, който да извади толкова пари за 25-годишния южноамериканец – предстои да видим.

