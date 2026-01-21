Пред погледа на бивши и настоящи шефове: ЦСКА завъртя хикс с лидера в Украйна, не зачетоха гол на Питас

ЦСКА направи равенство с лидера в елита на Украйна ЛНЗ Черкаси в третата си контрола на турска земя. Двубоят завърши при резултат 0:0. „Армейците“ има за какво да съжаляват, след като гол на Йоанис Питас през първата част не бе зачетен заради засада. Срещата бе изгледана на живо от изпълнителния директор на „червените“ Вангел Вангелов, както и спортния директор на клуба Бойко Величков. До момента тимът на Христо Янев изигра две проверки по време на лагера си в Турция, като записа две загуби - 0:2 от Корона Киелце и 1:2 от Млада Болеслав.

На трибуните присъстваха и други футболни функционери у нас като собственика на Септември Румен Чандъров, спортния директор на столичани Кристиан Добрев, треньора на Арда Александър Тунчев, както и бившия директор в ЦСКА Стоян Орманджиев. На мача имаше и няколко десетки фенове на "червените" - предимно от фракцията "Стремски армейци".

Не зачетоха гол на Питас преди почивката

ЦСКА започна по-активно срещата и набързо създаде няколко добри положения пред вратата на съперника. В 10-ата минута „армейците“ стигнаха до гол. Исак Соле намери с глава Йоанис Питас в наказателното поле на украинците и той отблизо се разписа. Попадението обаче не бе зачетено заради засада. Малко по-късно Лео Перейра се озова на добра позиция и стреля, но топката се чукна в тялото на бранител на Черкаси и не затрудни вратаря.

„Червените“ продължиха да натискат съперника си и да опитват да стигнат до гол. Въпреки усилията им, до края на първото полувреме попадение не падна и така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 0:0.

След почивката попадения не паднаха

Втората част отново стартира с натиск на ЦСКА. Футболистите на Христо Янев създадоха три добри ситуации пред вратата на Черкаси, но с пропуски се отличиха Алехандро Пиедраита и Йоанис Питас. В средата на полувремето кипърецът отново опита удар, който обаче премина покрай вратата.

В 69-ата минута футболист на украинците навлезе в наказателното поле на ЦСКА и стреля, топката се удари в защитник на „армейците“ и можеше да изненада Димитър Евтимов, но стражът внимава и спаси. До последния съдийски сигнал голове не паднаха и срещата завърши наравно. Следващата контрола на ЦСКА е насрочена за петък, 23 януари, а съперник е тимът на Нови Пазар.

ОЩЕ: Димитър Бербатов разкри дали има шанс да стане част от ръководството на ЦСКА