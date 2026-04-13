ЦСКА възкръсна в сетния миг срещу Левски! Щур вратарски подвиг лиши "сините" от "шампионски" успех

Левски и ЦСКА не се победиха и завършиха 1:1 във Вечното дерби от 30-ия кръг на Първа лига. На Националния стадион "Васил Левски" появилият се от скамейката Хуан Переа изведе "сините" напред в резултата в 71-вата минута. В добавеното време на мача обаче друга резерва - Леандро Годой, изравни, като за попадението основен принос имаше включилият се в атака вратар Фьодор Лапоухов! Така тимът на Хулио Веласкес остава на върха с 10 точки пред Лудогорец, който е двубой по-малко. ЦСКА заема третата позиция с 56 пункта.

ЦСКА показа характер в края срещу Левски!

Срещата стартира в интензивно темпо. Атаки валяха и в двете посоки, но не се стигна до чисти положения. Символичните гости се опитваха да владеят повече топката. В първия четвърт час те стигнаха до два корнера, от които не произлезе нищо по-интересно. "Червените" отговориха с пробив на Брахими, който бе спрян от противниковата отбрана.

В 17-ата минута Левски организира добра контраатака. Тя бе прекъсната от излезлия на около 40 метра от врататата си Лапоухов, който екзалтира феновете на ЦСКА със своята намеса. 120 секунди по-късно Мартино изведе Пиедраита по левия фланг. Крилото сви към наказателното поле, но там "сините" се справиха.

Пропуск на Костадинов

В средата на полувремето опасен шут на Георги Костадинов премина близо до целта. До почивката властваше битката, а главният съдия Мариян Гребенчарски прати двата отбора към съблекалните преди да е изтекла 45-ата минута според часовника на телевизията, излъчваща мача. Впоследствие се оказа, че грешката е в Diema Sport.

След паузата зрителите станаха свидетели на вихрени 60 секунди. Удар на Око-Флекс от близко разстояние бе блокиран в сетния миг. ЦСКА организира моментална контраатака, но защитата на "сините" се справи. Последва опасен удар с глава на Костадинов, който излезе в аут. В 55-ата минута Вуцов се намеси при изстрел на Брахими.

Переа бележи!

В 70-ата минута появилият се от скамейката Переа вкара за 0:1! Таранът се намираше на точното място при центриране от корнер, за да взриви "сините" фенове по трибуните. До 95-ата минута Левски сякаш държеше всичко под контрол. Тъкмо в този момент Лапоухов се включи в атака при корнер. Той се пребори в наказателното поле, за да може топката да стигне до Годой, а таранът да прониже Вуцов за 1:1.

Съставите на ЦСКА и Левски

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов (К), 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита

Левски: 92. Светослав Вуцов – 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун – 70. Георги Костадинов (К), 47. Акрам Бурас – 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов – 11. Армстронг Око-Флекс

Преди дербито ЦСКА - Левски

Левски влиза в дербито като лидер в класирането с актив от 69 точки - с 9 пред втория Лудогорец, за който предстои гостуване на Арда Кърджали в сряда. ЦСКА пък заема четвърто място с 55 точки, като тимът се стреми най-вече към третото място в шампионата, но водещата цел е Купата на България, където предстоят два полуфинални сблъсъка с Лудогорец.

За Христо Янев и компания нова победа във Вечното дерби може да им вдъхне допълнителна мотивация за тежките сблъсъци с Лудогорец за Купата. Припомняме, че през есента Янев успя да победи отбора на Хулио Веласкес с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" след гол на Джеймс Ето'о. Веласкес, който няма да бъде край тъчлинията заради натрупани картони, пък ще иска да покаже, че може да печели и големи мачове.