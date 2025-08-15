Войната в Украйна:

Керкез сменя тактиката в ЦСКА – вдигна трима от дубъла в първия отбор

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез рязко смени тактиката и вдигна трима футболисти от дубъла в първия отбор. Става въпрос за вратаря Даниел Николов, дефанзивния полузащитник Юлиан Илиев и крилото Илиан Антонов. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Триото стартира тренировки с представителния тим на „армейците“ като младоците се надяват, че ще успеят да спечелят доверието на босненския специалист.

Както е известно, от началото на настоящия сезон Душан Керкез бе доста резервиран да разчита на младите футболисти на ЦСКА. Все пак той използва Петко Панайотов, Йоан Борносузов и Георги Чорбаджийски в няколко мача, но те се появяваха на терена като резерви, предимно в заключителните минути на срещите. Сега обаче Керкез е решил да даде шанс и на Даниел Николов, Юлиан Илиев и Илиан Антонов да докажат, че имат място при „батковците“.

Душан Керкез също така трябваше да запълни дупката в състава, след като Джейсън Локило, Аарон Исека и Мика Пинто бяха пратени във втория отбор на ЦСКА. Именно поради тази причина той реши да вдигне Николов, Илиев и Антонов в първия състав. Триото ще тренира с „армейците“ през цялата следваща седмица, в която столичани няма да имат мач, тъй като Арда отложи двубоя си с „червените“. Възможно е те да намерят място в групата на ЦСКА за мача от 6-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
