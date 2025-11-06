Войната в Украйна:

Кирил Домусчиев този път иска правилен избор за треньор - Лудогорец преговоря с четирима кандидати за поста

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев този път иска да се направи правилен избор за нов треньор на отбора и затова "орлите" няма да бързат с назначението на нов специалист. "Орлите" водят разговори с четирима кандидати - швед, норвежец и двама испанци, съобщават колегите от Sportal.bg. В Разград са се спрели на четиримата специалисти от над 30 разгледани профила на треньори през последната седмица.

Лудогорец със сигурност няма да назначи нов треньор до края на тази седмица, тъй като Кирил Домусчиев е в чужбина. Предполага се, че най-рано в началото на другата седмица "орлите" ще имат избран треньор, който да поеме отбора след раздялата с Руи Мота. А задачата пред новия специалист няма да бъде никак лека, тъй като Лудогорец изостана сериозно от лидера Левски в битката за титлата в Първа лига.

След 14-годишна хегемония Лудогорец изглежда разклатен и може да отстъпи върха, ако не вземе спешни мерки за коригиране на резултатите. В момента тимът временно е воден от Тодор Живондов, който преди това ръковедеше дубъла на "зелените". Именно Живондов ще изведе Лудогорец в предстоящия мач срещу Ференцварош в Лига Европа. Той обаче няма да остане за постоянно начело на отбора, като в Лудогорец са убедени, че е нужен доказан чуждестранен треньор.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
