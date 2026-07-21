Удар по Левски: Ас на „сините“ ще се оперира – аут е за неопределено време

Шампионът на България Левски получи много неприятна новина, след като един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес ще трябва да се подложи на операция. Става въпрос за 34-годишното крило на „сините“ Радослав Кирилов. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информацията фланговият състезател ще трябва да мине хирургическа интервенция на коляното, тъй като има проблем с менискуса.

Ради Кирилов ще се подложи на операция на коляното

Радослав Кирилов получи контузията на загрявката преди контролата с Етър Велико Търново в края на юни и оттогава не е играл за Левски. Първоначално в лагера на „сините“ се надяваха, че крилото ще се размине с операцията, но се оказа, че това не е така. Очаква се опитният футболист да се подложи на интервенцията в следващите дни, а на този етап няма яснота колко време ще се възстановява. Възможно е лечението му да продължи няколко месеца.

Крилото изигра 43 мача за Левски през миналия сезон

Кирилов пристигна в Левски през лятото на 2025-та. Той акостира на „Герена“ като свободен агент, след като договорът му с ЦСКА 1948 изтече и не бе подновен. Крилото бързо се превърна в един от водещите футболисти в състава на „сините“ и през миналия сезон записа общо 43 мача за тима във всички турнири. В тях той се отчете с четири попадения и пет асистенции. Кирилов има договор с родния шампион до лятото на 2027-ма.

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