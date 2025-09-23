Войната в Украйна:

Кандидат за Първа лига защити решения на съдия, който бе отстранен от БФС (ВИДЕО)

23 септември 2025, 16:18 часа 337 прочитания 0 коментара
Един от сериозните претенденти за влизане в Първа лига - Дунав Русе, излезе с обширна позиция относно изминалия двубой срещу Черноморец Бургас от Втора лига, спечелен от „драконите“ с 2:0. "Акулите" се оплакаха от съдийството, а дни след срещата правата на главния съдия Стилян Колев бяха спрени от Съдийската комисия към Българския футболен съюз заради този двубой. От Дунав обаче защитиха арбитърските решения с видео и сериозна обосновка.

"След мача между Дунав и Черноморец чувстваме, че се създава изключително опасен прецедент, с който рискуваме правото да се присъжда на този, който умее да огласява най-силно своето недоволство дори когато то не почива на никакви реални факти и аргументи. Също така оставаме с впечатлението, че върви съвсем целенасочена публична кампания по сплашване на съдиите, така че те да не смеят да отсъждат каквито и да било ситуации в наша полза, продиктувани от реалните събития на терена", обясняват от "драконите" как са решили да напишат позицията.

Те показват ситуации с жълти картони за "акулите", отсъдената дузпа за Дунав, попадението на Ибрахим Кейта и други. "Главният съдия показа точно два картона на играчи на Черноморец – в 10-тата и 14-та минута. И двете ситуации считаме, че са христоматиен пример за нарушение на правило 12 на футболната игра за спиране на обещаващи атаки", гласи позицията.

"Както на видеото, така и снимките се вижда, че играчът на Черноморец съвсем умишлено фаулира футболиста на Дунав Камен Хаджиев, отново без никакво намерение да играе с топката. Смятаме, че също така вторият жълт картон е обоснован, тъй като това не е ситуация, в която може да се приложат смекчаващи обстоятелства като липса на умисъл, обикновена несръчност и т.н. По отношение на момента с претенциите засада, мислим, че всичко се вижда кристално от предоставените видео материали от нашия клуб. Тази ситуация дори не може да се определи като „спорна“, „тънка“ и прочее", смятат още от Дунав.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
