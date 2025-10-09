Левски намери заместник на Сангаре - „сините“ набелязаха 21-годишен нападател от 4-ия в Португалия (ВИДЕО)

Ръководството на Левски е намерило заместник на един от основните си футболисти Мустафа Сангаре. Към централния нападател има сериозен интерес от редица клубове като няма да бъде изненада, ако той бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец. Поради тази причина в последните седмици „сините“ усилено търсеха качествен играч на неговия пост, който да поведе атаката на тима при евентуалната му продажба.

От Левски за хвърлили око на Пабло от Жил Висенте

Според колегите от „Тема спорт“ от Левски са набелязали за трансфер 21-годишния бразилец Пабло. Централният нападател е собственост на португалския Жил Висенте, който в момента заема четвъртото място във временното класиране в местния елит. Според информациите ръководството на „сините“ е бил гледан още през лятото, но тогава така и не се е стигнало до оферта от страна на българския гранд.

Pablo, avançado do Gil Vicente 🔥pic.twitter.com/B0U5xHUNGj — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 30, 2025

Привличането на нападателя няма да бъде никак лесно

Привличането на Пабло на стадион „Георги Аспарухов“ обаче няма да бъде никак лесно. Младият бразилец е оценен на около 1,5 милиона евро като договорът му с Жил Висенте е до лятото на 2029-та. Поради тази причина португалците едва ли ще се съгласят да се разделят с него за по-малко пари.

Пабло пристигна в Жил Висенте през февруари 2024-та от друг португалски тим – Фамиликао. Първоначално той бе под наем, но в началото на юни елитният тим реши да го вземе за постоянно срещу 250 хиляди евро. До момента бразилецът има 31 мача за Жил Висенте във всички турнири, в които е реализирал 11 попадения.

