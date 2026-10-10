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Без победител в "железничарското" дерби в Първа лига

10 октомври 2026, 19:30 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Локомотив Пловдив
Без победител в "железничарското" дерби в Първа лига

Отборите на Локомотив София и Локомотив Пловдив не излъчиха победител в "железничарското" дерби. Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Едно от новите попълнения на "смърфовете" им даде аванс в началото на двубоя в "Надежда", но до края на първото полувреме равенството беше възобновено.  През втората част не се стигна до много опасни ситуации, освен отмененото попадение на Ивайло Иванов.

Локомотив Пловдив с точка от визитата си в София

"Смърфовете" започнаха по-активно и в 7-а минута излязоха напред в резултата. Тогава Раян Ляйтън се разписа от близка дистанция. Столичани отговориха с добър удар на Спас Делев, при който вратарят Боян Милосавлевич се намеси без затруднение. Последваха нови силни минути за Локо София, в които Димитър Костадинов и Ляйтън не успяха да намерят очертанията на вратата. В 33-а минута това все пак се случи. Делев намери Мохамед Медфай на далечна греда, а той засече топката в мрежата. В самия край на първата част стражът на пловдивчани отрази удар на Калоян Костов. В добавеното време Ефе Али получи контузия и се наложи да бъде изкаран на носилка. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

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Локомотив София Локомотив Пловдив 2026

Второто полувреме започна спокойно без сериозни опасности пред двете врати. Столичните "железничари" се задействаха и отправиха няколко удара по посока Милосавлевич, но те бяха блокирани. В 67-а минута гол на Ивайло Иванов не бе признат заради нарушение в атака на Локомотив Пловдив секунди по-рано. До края на двубоя не се стигна до други опасни положения пред двамата вратари. Така Локомотив София и Локомотив Пловдив трябваше да се задоволят с точката. За "смърфовете" гостуване на Янтра Габрово за Купата на България, а столичани ще играят с Вихрен.

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Локомотив София Локомотив Пловдив Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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