Левски се разходи до Пазарджик и ступа Хебър за Купата, двама „сини“ с дебютни попадения

Левски се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, след като победи Хебър Пазарджик с класическото 3:0. Попаденията за „сините“ на стадион „Георги Бенковски“ реализираха Никола Серафимов, Акрам Бурас и Марин Петков. За първите двама това бяха дебютни попадения с екипа на столичния гранд. Левски можеше да отбележи и повече голове, но Сангаре удари греда, а с пропуски се отличиха Рупанов и Фабио Лима. Хебър също имаше отлична възможност за попадение при резултат 1:0 за гостите, но изстрелът на Илия Русинов срещна напречната греда на Мартин Луков.

Левски бе по-добрият тим на терена

Левски стартира вихрено срещата и поведе още във втората минута. Рилдо центрира от корнер и Никола Серафимов с глава прониза вратата на домакините за 1:0. Десетина минути по-късно бразилецът можеше да се разпише, но ударът му бе отразен от Мартин Янков. Хебър опита да отговори на натиска и около четвърт час след началото на двубоя пропиля златна възможност. Мартин Луков сгреши в наказателното поле и подари една топка на Светослав Диков, но той не успя да се възползва от ситуацията и стреля покрай вратата.

В 17-ата минута Хебър стигна до нов шанс за гол. Илия Русинов стреля от разстояние, топката се чукна в тялото на играч на Левски, но след това срещна напречната греда. „Сините“ вдигнаха оборотите и след половин час игра нанесоха втория си удар в мача. Акрам Бурас намери Марин Петков на чиста позиция и той с фалцов изстрел матира Мартин Янков. Малко по-късно преднината на гостите от София можеше да стане класическа, но Мустафа Сангаре удари напречната греда.

След почивката Левски вкара още един гол, но изпусна две отлични възможности

След почивката Левски отново бе по-активният тим. В началото на втората част „сините“ стигнаха до две добри възможности за трети гол, но Мустафа Сангаре не успя да преодолее стража на домакините. В 61-ата минута все пак столичани стигнаха до трето попадение. Мустафа Сангаре намери отлично Акрам Бурас в наказателното поле и алжирецът на празна врата се разписа.

Десетина минути преди края на редовното време Левски пропусна две отлични възможности. Първо Борислав Рупанов стреля опасно с глава, но Мартин Янков спаси, а след това Фабио Лима не уцели вратата от близко разстояние и прати топката в аут. До края на двубоя повече голове не паднаха и Левски се поздрави с класическа победа.

