Левски вади сериозна сума, за да се отърве от най-скъпоплатения си футболист и още един ненужен на "Герена"

Ръководството на Левски е твърдо решено да се раздели с двама конкретни футболисти през зимния трансферен прозорец, но това няма да им излезе никак изгодно. Става въпрос за словашкия халф Патрик Мислович и бразилския флангови нападател Фабио Лима. Двамата отдавна са със статут на "ненужни" на "Герена" и рядко намират място в групата на Хулио Веласкес, а получават огромни заплати. Испанският специалист все пак е категоричен, че те не попадат в дългосрочните му планове.

Левски ще плати за раздяла с Лима и Мислович през зимата

"Сините" се опитаха да се прекратят договорите на двамата по взаимно съгласие още през лятото, но планът им не сработи. Тогава играчите категорично отказаха, изисквайки прекалено големи неустойки, за да си тръгнат. През зимата обаче този процес ще бъде по-лесен, тъй като контрактите им изтичат в края на кампанията и Левски ще трябва да плати по-приемлива сума. Според информация на "Тема Спорт", Левски има вариант да се раздели с двамата сега, но за целта ще трябва да плати над 100 хиляди лева, за да им бъдат покрити по 3 месечни възнаграждения.

Лима и Мислович все по-рядко намират място в групата на Веласкес. Бразилецът, който е най-скъпоплатения играч в редиците на "сините", дори по-често бе ползван като бек, а не на фланга на атаката. Докато тимът участваше в евротурнирите те бяха част от ротацията, но сега за тях няма място дори на пейката. Статистиките на двамата също не дават причина на ръководството да прояви желание да ги остави - Мислович има 3 гола в 42 мача, а Лима - 4 попадения за 44 участия.

Със статут "излишен" на "Герена" е още ганаецът Карлос Охене. Той също има договор до края на кампанията, но може и да го изпълни, защото не е от играчите с високи финансови възнаграждения.

