Сагата няма край: Локомотив Пловдив излезе с официална позиция за искан от Левски

Сагата около бъдещето на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа няма край. Както е известно, 26-годишният колумбиец е трансферна цел на Левски, като собствениците на двата клуба Христо Крушарски и Наско Сираков дори са провели разговор за евентуалното му преминаване на стадион „Георги Аспарухов“. На този етап обаче сделка няма. Въпреки това в медиите се появиха информации, че офанзивният футболист вече е играч на „сините“.

Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция по случая. „Черно-белите“ са категорични, че информацията, че Переа вече е футболист на Левски, не отговаря на истината. Шефовете на „смърфовете“ допълниха, че колумбиецът продължава да е състезател на пловдивчани и към настоящия момент няма промяна в неговия статут.

„Нападателят продължава да бъде състезател на Локомотив Пловдив“

„Във връзка с появилите се отново спекулативни публикации в медиите, ПФК Локомотив Пловдив счита за необходимо категорично да заяви, че информацията, според която Хуан Переа вече е футболист на ПФК Левски, не отговаря на истината“.

„Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив и към настоящия момент няма промяна в неговия статут. При настъпване на каквито и да е други обстоятелства, те ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт на клуба. Призоваваме медиите към коректност при отразяването на подобни теми и към въздържане от разпространение на неверни твърдения, които подвеждат футболната общественост“, се казва в позицията на „черно-белите“.

