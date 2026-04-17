Лидерът във Втора лига продължава слабата си серия, 17 гола в 3 мача белязаха кръга

Лидерът във Втора лига записа шести пореден двубой без победа във Втора лига. "Драконите" завършиха 0:0 у дома срещу Марек Дупница в среща от 29-ия кръг на първенството. Тимът от Русе доигра мача с човек по-малко на терена, след като в 68-ата минута получи червен картон. Преднината на русенци на върха на класирането е 8 точки пред втория Фратрия, който вчера също загуби точки.

Дунав пак не бие, ЦСКА II громи

Първото полувреме се разви с предпазлива игра и почти без опасни положения пред двете врати. Всичко по-интересно стана след почивката. Най-напред в 61-ата минута Радослав Апостолов стреля в аут след кратко разбъркване пред вратата на Марек. В 66-ата минута пък при контраатака на дупничани ударът на Веселин Любомиров премина над вратата. Само минута по-късно Стоян Предев се намеси решително пред голлинията на Дунав преди Валери Йорданов да успее да шутира.

⚽ С нулево равенство завърши двубоят срещу Марек. Спорен червен картон беляза двубоя, изпълнен предимно с битка в средата на терена.

При ответното действие Ибрахим Кейта от състава на русенци получи директен червен картон за посягане срещу вратаря на Марек Константин Костадинов, който държеше топката с ръце. След изгонването на Кейта играта се изнерви и може би логично мачът завърши при равен резултат.

Междувременно в други три срещи паднаха общо 17 попадения. Дублиращият отбор на ЦСКА разгроми Севлиево с 6:1. Точни за "червените" бяха Васил Каймаканов (2), Илиан Антонов, Марк-Емилио Папазов, Мартин Сораков и Алесандро Николов. По този начин „армейците“ събраха 45 точки на петото място, а севлиевци остават 15-и с 26.

Етър Велико Търново надви Беласица с 4:2 при визитата си „Цар Самуил“. СТака „болярите“ вече имат 37 точки на седмото място. Петричани са на дъното с едва 16 точки. Локомотив Горна Оряховица и Янтра Габрово завършиха 2:2. „Ковачите“ са на трето място с 51 точки, на 4 зад втория Фратрия, а Локо е десети с 33.

Резултати от 29-и кръг на Втора лига:

Беласица - Етър - 2:4

ЦСКА II - Севлиево - 6:1

Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра - 2:2

Дунав (Русе) - Марек - 0:0

Черноморец (Бургас) - Лудогорец II - 0:0

Вихрен - Спортист (Своге) - 4:1

Спартак (Плевен) - Фратрия - 1:1

Пирин (Благоевград) - Хебър - 2:2

