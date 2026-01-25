Локо София завърши лагера в Турция с драматичен хикс, загуба за Славия

Локомотив София завърши подготвителния си лагер в Анталия с драматично равенство 3:3 срещу Зоря Луганск. На 31 януари "железничарите" ще изиграят контрола с Монтана на стадиона в "Надежда". Междувременно Славия загуби с 0:1 срещу Тобол Костанай в поредния си приятелски мач от своята зимна подготовка. Поражението е първо за "белите" в контролите. Това е втората проверка на тима на Ратко Достанич в рамките на два дни.

6-голов трилър на Локо София

Украинците откриха рано резултата, преди Георги Минчев да изравни след добро подаване от фланга на Красимир Станоев. В 31-вата минута Локомотив поведе в резултата чрез новото попълнение Доминик Янков, който се възползва от хубава комбинация със Спас Делев. В 50-ата минута Зоря изравни, а пет по-късно "червено-черните" отново поведоха след нова хубава атака. Делев напредна и намери Станоев, който пусна за Минчев, а таранът отбеляза второто си попадение в двубоя.

След 60-ата минута старши треньорът Станислав Генчев извърши 11 смени, а в игра след контузия се завърна Анте Аралица. За оставащите 30 минути хърватинът се отчете с няколко страхотни отигравания, а веднъж остана много близо и до попадение. Три минути преди края Зоря се възползва от статично положение и изравни.

Междувременно Иван Минчев, Кристиян Балов на два пъти и Янис Гермуш не успяха да дадат аванс за "белите" в резултата. В 37-ата минута отборът от Казахстан откри головата сметка след попадение на Марат Дамир. В края на първата част защитниците на Тобол имаха късмет да не си отбележат автогол.

В 54-тата минута попадение на Гермуш беше отменено от германските съдии заради нарушение. Девет минути преди края на срещата Леви Нтумба се намеси решително и предотврати втори гол във вратата на Славия след шут от фаул. В 88-ата минута Емил Стоев получи червен картон заради заради нарушение срещу противников футболист.

ОЩЕ: Левски завърши лагера в Турция с победа, Око-Флекс почна да бележи